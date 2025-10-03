Страховой сектор Азербайджана вырос примерно на 5% в этом году

Активы страхового сектора Азербайджана на 1 июля этого года составили 2,14 млрд манатов, что на 4,5% или 93 млн манатов больше показателя начала года.

Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" Центробанка.

В структуре активов 40% или 856 млн манатов занимают государственные ценные бумаги, 28% или 600 млн манатов - банковские средства, 11% или 236 млн манатов активов приходится на негосударственные ценные бумаги, 8% активов - дебиторская задолженность, составляющая 163 млн манатов.

В январе-июне обязательства сектора выросли на 7,3% или 105 млн манатов до 1,55 млрд манатов. 73% этих обязательств составили резервы страховых премий, 18% - резервы страховых случаев, а оставшиеся 9% - прочие обязательства.