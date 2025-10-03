Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Страховой сектор Азербайджана вырос примерно на 5% в этом году

    Финансы
    • 03 октября, 2025
    • 18:34
    Страховой сектор Азербайджана вырос примерно на 5% в этом году

    Активы страхового сектора Азербайджана на 1 июля этого года составили 2,14 млрд манатов, что на 4,5% или 93 млн манатов больше показателя начала года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" Центробанка.

    В структуре активов 40% или 856 млн манатов занимают государственные ценные бумаги, 28% или 600 млн манатов - банковские средства, 11% или 236 млн манатов активов приходится на негосударственные ценные бумаги, 8% активов - дебиторская задолженность, составляющая 163 млн манатов.

    В январе-июне обязательства сектора выросли на 7,3% или 105 млн манатов до 1,55 млрд манатов. 73% этих обязательств составили резервы страховых премий, 18% - резервы страховых случаев, а оставшиеся 9% - прочие обязательства.

    ЦБА страховой сектор
    Azərbaycanın sığorta sektoru bu il 5 %-ə yaxın böyüyüb
    Azerbaijan's insurance sector grows by around 5% in 2025

    Последние новости

    19:19

    ЦАХАЛ заявил об уничтожении 20 боевиков ХАМАС при попытке атаковать жителей Газы

    Другие страны
    19:17
    Фото

    III Игры СНГ: 4 азербайджанских борца завоевали медали

    Индивидуальные
    19:16

    Казахстан в ближайшие пять лет увеличит добычу газа на 15 млрд кубометров

    В регионе
    19:15

    III Игры СНГ: 5 азербайджанских боксеров вышли в финал

    Индивидуальные
    19:13

    Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Газе

    Другие страны
    19:06

    Экс-министр здравоохранения Огтай Ширалиев скончался

    Внутренняя политика
    19:03

    Совет ЕС продлил санкции против связанных с РФ лиц и организаций

    Другие страны
    19:03

    В Баку демонтированы конструкции, мешавшие пешеходам

    Инфраструктура
    19:02

    ЦБА отмечает рост долговой нагрузки населения

    Финансы
    Лента новостей