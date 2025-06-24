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Страховой рынок Азербайджана за 5 месяцев вырос почти на 12%

Страховой рынок Азербайджана за 5 месяцев вырос почти на 12% 09:35
Финансы
24 июня 2025 г. 09:51
Страховой рынок Азербайджана за 5 месяцев вырос почти на 12%

В январе-мае текущего года 16 страховых компаний, действующих в Азербайджане, собрали страховых взносов на общую сумму 719,353 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 11,75% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период общий объем страховых выплат, осуществленных страховыми компаниями, составил 314,788 млн манатов, что на 14,5% больше по сравнению с годом ранее.

За 5 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов приходилось 43,8 маната выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 42,7 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan's insurance market grows by nearly 12%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 12 %-ə yaxın böyüyüb

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