Страховой рынок Азербайджана за 5 месяцев вырос почти на 12%

09:35

В январе-мае текущего года 16 страховых компаний, действующих в Азербайджане, собрали страховых взносов на общую сумму 719,353 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 11,75% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период общий объем страховых выплат, осуществленных страховыми компаниями, составил 314,788 млн манатов, что на 14,5% больше по сравнению с годом ранее.

За 5 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов приходилось 43,8 маната выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 42,7 маната.