Страховой рынок Азербайджана вырос на 16 %

В 2021 году по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 843,897 млн манатов.

В 2021 году по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 843,897 млн манатов.

Это на 15,8% больше, чем в 2020 году, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 458,726 млн манатов, что на 1,4% меньше, чем годом ранее.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 54,4 маната выплат. За тот же период 2020 года этот показатель составил 63,8 маната.