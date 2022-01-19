О нас
Report Georgia
Аудио новости

Страховой рынок Азербайджана вырос на 16 %

Страховой рынок Азербайджана вырос на 16 % В 2021 году по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 843,897 млн манатов.
Финансы
19 января 2022 г. 15:03
Страховой рынок Азербайджана вырос на 16 %

В 2021 году по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 843,897 млн манатов.

Это на 15,8% больше, чем в 2020 году, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 458,726 млн манатов, что на 1,4% меньше, чем годом ранее.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 54,4 маната выплат. За тот же период 2020 года этот показатель составил 63,8 маната.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan’s insurance market grows 16%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 16 % böyüyüb

Другие новости из категории

Доходность инвестиционного портфеля ГНФАР увеличилась 
Доходность инвестиционного портфеля ГНФАР увеличилась 
19 января 2022 г. 13:21
Микаил Джаббаров: Прогноз по поступлениям соцстрахования выполнен на 110%
Микаил Джаббаров: Прогноз по поступлениям соцстрахования выполнен на 110%
19 января 2022 г. 12:46
ГНФАР инвестирует в Африку
ГНФАР инвестирует в Африку
19 января 2022 г. 12:06
ГНФАР довел долю долгосрочных инструментов в инвестиционном портфеле до 22%
ГНФАР довел долю долгосрочных инструментов в инвестиционном портфеле до 22%
19 января 2022 г. 10:54
Госагентство по обязательному медицинскому страхованию выбрало инвестиционную компанию
Госагентство по обязательному медицинскому страхованию выбрало инвестиционную компанию
19 января 2022 г. 10:48
Доля инструментов рейтинга ААА в инвестпортфеле ГНФАР достигла 63%
Доля инструментов рейтинга ААА в инвестпортфеле ГНФАР достигла 63%
19 января 2022 г. 10:41
ГНФАР сократил долю золота в инвестпортфеле
ГНФАР сократил долю золота в инвестпортфеле
19 января 2022 г. 10:20
Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы более чем на 4%
Азербайджан за последний год увеличил валютные резервы более чем на 4%
19 января 2022 г. 10:11
ГНФАР сократил долю турецкой лиры в инвестпортфеле
ГНФАР сократил долю турецкой лиры в инвестпортфеле
19 января 2022 г. 09:59
Стоимость золота на мировых рынках осталась неизменной
Стоимость золота на мировых рынках осталась неизменной
19 января 2022 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi