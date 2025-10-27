Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Страховой рынок Азербайджана вырос на 13%

    Финансы
    • 27 октября, 2025
    • 11:07
    Страховой рынок Азербайджана вырос на 13%

    16 страховых компаний Азербайджана в январе-сентябре собрали 1,157 млрд манатов взносов, что на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    В отчетном периоде сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями, составила 683,896 млн манатов, что на 23,5 % больше в годовом сравнении.

    В отчетном периоде из каждых 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, было выплачено 59,1 маната. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 54,1 маната.

    ЦБА страховые компании страховые взносы
    Azərbaycanın sığorta bazarı 13 % böyüyüb
    Insurance premiums in Azerbaijan rise 13% in nine months

