Страховой рынок Азербайджана вырос на 13%

16 страховых компаний Азербайджана в январе-сентябре собрали 1,157 млрд манатов взносов, что на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В отчетном периоде сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями, составила 683,896 млн манатов, что на 23,5 % больше в годовом сравнении.

В отчетном периоде из каждых 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, было выплачено 59,1 маната. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 54,1 маната.