Страховой рынок Азербайджана вырос на 13%

В январе-августе текущего года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 654,918 млн манатов.

В январе-августе текущего года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 654,918 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 283,671 млн манатов, что на 16,5% меньше в годовом сравнении.

За восемь месяцев на каждые 100 манатов, собранных на страховом рынке, пришлось 43,3 маната страховых выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 58,5 маната.