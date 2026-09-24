Страховой рынок Азербайджана вырос более чем на 6%

В Азербайджане в январе-августе 2026 года по линии 16 страховых компаний собрано 1 млрд 116 млн манатов страховых взносов, что это на 6,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, за отчетный период сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями, составила 773,2 млн манатов, что на 28,1% больше в годовом сравнении.

За 8 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, было выплачено 69,3 маната. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 57,6 маната.