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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Страховой рынок Азербайджана вырос более чем на 6%

    Финансы
    • 24 сентября, 2026
    • 11:00
    Страховой рынок Азербайджана вырос более чем на 6%

    В Азербайджане в январе-августе 2026 года по линии 16 страховых компаний собрано 1 млрд 116 млн манатов страховых взносов, что это на 6,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, за отчетный период сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями, составила 773,2 млн манатов, что на 28,1% больше в годовом сравнении.

    За 8 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, было выплачено 69,3 маната. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 57,6 маната.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Страховые компании
    Azərbaycanın sığorta bazarı 6 %-dən çox böyüyüb
    Azerbaijan insurers collect $656.1 million in premiums
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