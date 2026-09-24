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    Azərbaycanın sığorta bazarı 6 %-dən çox böyüyüb

    Maliyyə
    • 24 sentyabr, 2026
    • 10:50
    Azərbaycanın sığorta bazarı 6 %-dən çox böyüyüb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 115,395 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 6,4 % çoxdur.

    Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 773,153 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 28,1 % çoxdur.

    8 ay ərzində sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 69,3 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 57,6 manat olub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Sığorta haqlarının məbləği Sığorta ödənişlərinin məbləği
    Страховой рынок Азербайджана вырос более чем на 6%
    Azerbaijan insurers collect $656.1 million in premiums
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