Страховой рынок Азербайджана рос в среднем на 10% ежегодно последние пять лет

Страховой рынок Азербайджана демонстрировал рост в среднем около 10% последние 5 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента регулирования страховой деятельности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Панах Баннаев на Саммите страховых технологий тюркских государств Insurtech-2025 в Баку.

По его словам, показатели отличались разными темпами роста для компаний по страхованию жизни и видам страхования, не связанным со страхованием жизни.

"Есть определенные различия в динамике развития вышеуказанных компаний. Особенно в последние годы был зафиксирован более высокий темп роста активов компаний по страхованию жизни", - отметил Баннаев.

Он добавил, что в настоящее время основная часть сборов на страховом рынке формируется за счет накопительного страхования жизни (инвестиционно-ориентированный продукт), обязательного страхования автотранспортных средств и продуктов обязательного медицинского страхования.