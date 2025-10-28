Страховой рынок Азербайджана рос в среднем на 10% ежегодно последние пять лет

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Финансы
    • 28 октября, 2025
    • 12:42
    Страховой рынок Азербайджана демонстрировал рост в среднем около 10% последние 5 лет.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента регулирования страховой деятельности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Панах Баннаев на Саммите страховых технологий тюркских государств Insurtech-2025 в Баку.

    По его словам, показатели отличались разными темпами роста для компаний по страхованию жизни и видам страхования, не связанным со страхованием жизни.

    "Есть определенные различия в динамике развития вышеуказанных компаний. Особенно в последние годы был зафиксирован более высокий темп роста активов компаний по страхованию жизни", - отметил Баннаев.

    Он добавил, что в настоящее время основная часть сборов на страховом рынке формируется за счет накопительного страхования жизни (инвестиционно-ориентированный продукт), обязательного страхования автотранспортных средств и продуктов обязательного медицинского страхования.

    Панах Баннаев страхование Insurtech-2025
