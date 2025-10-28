İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    AMB: Son 5 ildə Azərbaycan sığorta bazarında orta illik artım 10 % təşkil edib

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2025
    • 12:16
    AMB: Son 5 ildə Azərbaycan sığorta bazarında orta illik artım 10 % təşkil edib

    Son 5 ildə Azərbaycan sığorta bazarı orta hesabla 10 % civarında artım nümayiş etdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Sığorta Fəaliyyətinin Tənzimlənməsi Departamentinin direktoru Pənah Bənnayev Bakıda keçirilən "Türk Dövlətləri InsurTech Sammiti 2025"də deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu artım göstəriciləri həyat və qeyri-həyat sığorta şirkətləri üzrə fərqli templərlə müşahidə olunub:

    "Təbii ki, həyat və qeyri-həyat sığorta şirkətlərinin inkişaf dinamikasında müəyyən fərqlər var. Xüsusilə son illərdə həyat sığorta şirkətlərinin aktivlərində daha yüksək artım tempi qeydə alınıb", - P. Bənnayev bildirib.

    O əlavə edib ki, hazırda sığorta bazarında yığımların əsas hissəsi həyatın yaşam sığortası (investisiya yönümlü məhsul), avtonəqliyyat vasitələrinin icbari sığortası və icbari tibbi sığorta məhsulları üzrə formalaşır.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Pənah Bənnayev InsurTech Sammiti

    Son xəbərlər

    12:40

    Şəhid Abdulla Quliyevin qardaşı: Şuşa döyüşlərində könüllü iştirak edib

    Daxili siyasət
    12:39

    Bərdədə avtoqəzada ölənlərin sayı üçə çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:37
    Foto

    Sumqayıtda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Lətif Şahhüseynov dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:35

    Azad Mirzəcanzadə inkişaf proqramının üçüncü dalğasının qeydiyyat müddəti uzadılıb

    Elm və təhsil
    12:32
    Foto

    ADA Universitetinin "Bank of Baku" ilə reallaşdırdığı "Mini-MBA" proqramı uğurla yekunlaşdı

    Maliyyə
    12:31

    Gürcüstan və Ermənistan parlament nümayəndələri regiondakı sülh prosesini müzakirə ediblər

    Region
    12:25

    Sabah 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:25

    Bir milyon manatdan artıq pulu mənimsəməkdə təqsirləndirilənlərə hökm oxunub

    Hadisə
    12:23
    Foto

    Bakıda qol güləşi üzrə dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti