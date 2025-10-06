Страховой и перестраховочный брокер меняет организационно-правовую форму
Финансы
- 06 октября, 2025
- 10:56
ЗАО "Страховой и перестраховочный брокер BUTA" объявил о смене своей организационно-правовой формы и преобразовании в ООО.
Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Vergilər Государственной налоговой службы.
Напомним, что BUTA была создана в 2019 году. Ее уставный капитал составляет 2 тыс. манатов.
