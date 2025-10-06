Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Страховой и перестраховочный брокер меняет организационно-правовую форму

    Финансы
    • 06 октября, 2025
    • 10:56
    Страховой и перестраховочный брокер меняет организационно-правовую форму

    ЗАО "Страховой и перестраховочный брокер BUTA" объявил о смене своей организационно-правовой формы и преобразовании в ООО.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Vergilər Государственной налоговой службы.

    Напомним, что BUTA была создана в 2019 году. Ее уставный капитал составляет 2 тыс. манатов.

    Azərbaycanın sığorta və təkrar sığorta brokeri təşkilati-hüquqi formasını dəyişir

