Страховой и перестраховочный брокер меняет организационно-правовую форму

ЗАО "Страховой и перестраховочный брокер BUTA" объявил о смене своей организационно-правовой формы и преобразовании в ООО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Vergilər Государственной налоговой службы.

Напомним, что BUTA была создана в 2019 году. Ее уставный капитал составляет 2 тыс. манатов.