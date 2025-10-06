Azərbaycanın sığorta və təkrar sığorta brokeri təşkilati-hüquqi formasını dəyişir
Maliyyə
06 oktyabr, 2025
10:07
"Buta Sığorta və Təkrar Sığorta Brokeri" QSC təşkilati-hüquqi formasını dəyişərək MMC-yə çevrildiyini elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Xatırladaq ki, "Buta Sığorta və Təkrar Sığorta Brokeri" 2019-cu ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 2 min manatdır.
