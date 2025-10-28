Стоимость золота снизилась в ожидании торговых переговоров США-КНР

Стоимость золота снизилась во вторник утром, уже третий торговый день подряд, в ожидании предстоящей на этой неделе встречи лидеров США и Китая.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $41,39 относительно предыдущего закрытия, или на 1,03% - до $3 978,31 за тройскую унцию.

За два предыдущих торговых дня котировки драгоценного металла опустились на 3,2%. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,46% - до $46,56 за унцию.

Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина планируется 30 октября в Южной Корее.