Стоимость золота снизилась после заседания ФРС США

Стоимость золота в четверг утром заметно снизилась после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и заявлений о скором повышении учетной ставки.

Стоимость золота в четверг утром заметно снизилась после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и заявлений о скором повышении учетной ставки.

Как передает Report, цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 15,95 доллара США, или на 0,87%, до 1 813,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 1,95%, до 23,343 доллара за унцию.

Золото продолжает терять позиции после январского заседания ФРС. По итогам, объявленным накануне, Федрезерв заявил, что с учетом инфляции и состояния рынка труда скоро может наступить подходящее время для повышения ставки рефинансирования. Регулятор также подтвердил план завершить программу выкупа финансовых активов с рынка к марту.

Также и наблюдающееся вслед за этим укрепление доллара делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте. Американская валюта дорожает сейчас по отношению к другим основным мировым, а индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,7%, до 96,62 пункта.