Стоимость золота обновила исторический максимум
Финансы
- 23 января, 2026
- 03:20
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив отметку $4 950 за тройскую унцию.
Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.
По данным на 03:01 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $4 950,1 за тройскую унцию (+0,75%).
К 03:06 стоимость золота ускорила рост до $4 955,9 за тройскую унцию (+0,86%).
