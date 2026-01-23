Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Стоимость золота обновила исторический максимум

    Финансы
    • 23 января, 2026
    • 03:20
    Стоимость золота обновила исторический максимум

    Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив отметку $4 950 за тройскую унцию.

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    По данным на 03:01 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $4 950,1 за тройскую унцию (+0,75%).

    К 03:06 стоимость золота ускорила рост до $4 955,9 за тройскую унцию (+0,86%).

    стоимость золота фьючерсы золото Биржа Comex
    Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

