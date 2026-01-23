Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив отметку $4 950 за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

По данным на 03:01 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $4 950,1 за тройскую унцию (+0,75%).

К 03:06 стоимость золота ускорила рост до $4 955,9 за тройскую унцию (+0,86%).