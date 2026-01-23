İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    • 23 yanvar, 2026
    • 03:35
    Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    2026-cı ilin fevralında təhvil veriləcək qızıl fyuçerslərinin qiyməti "Comex" birjasında tarixi maksimumu yeniləyərək bir troya unsiyası üçün 4 950 ABŞ dollarını ötüb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ticarət platformasının məlumatları təsdiq edir.

    Bakı vaxtı ilə saat 03:01-də qiymətli metalın dəyəri bir troya unsiyası üçün 4 950,1 ABŞ dolları (+0,75%) təşkil edib.

    Saat 03:06-da isə qızılın qiyməti artımı sürətləndirərək bir troya unsiyası üçün 4 955,9 ABŞ dollarına (+0,86%) çatıb.

    Qızıl tarixi maksimum fyuçers
    Стоимость золота обновила исторический максимум

    Son xəbərlər

    03:35

    Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    03:15
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Göyçə" adı niyə Ermənistan cəmiyyətində qıcıq yaradır?

    Daxili siyasət
    02:49
    Foto

    UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində VII turun qarşılaşmaları keçirilib

    Futbol
    02:48

    Tramp Putinin Ukrayna məsələsində güzəştə gedəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    02:27

    Britaniya və Danimarka liderləri: Arktikada təhlükəsizliyin təmin edilməsi NATO-nun vəzifəsi olmalıdır

    Digər ölkələr
    02:05

    Bessent: Çin ABŞ ilə ticarət sazişinin şərtlərini tam yerinə yetirir

    Digər ölkələr
    01:41

    Fidan: Şuranın Qəzzada sülhün möhkəmlənməsinə güclü töhfə verəcəyinə inanırıq

    Region
    01:14

    Şmıqal: Ukraynanın enerji sistemi 2022-ci ildən bəri ən ağır gününü yaşayıb

    Digər ölkələr
    01:06

    KİV: İsrail ordusu ABŞ-nin İrana mümkün hücumuna hazırlıqları başa çatdırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti