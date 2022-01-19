Стоимость золота на мировых рынках осталась неизменной

Стоимость золота в среду утром почти не изменилась под воздействием ряда факторов.

Стоимость золота в среду утром почти не изменилась под воздействием ряда факторов.

Как передает Report, цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex осталась на уровне предыдущего закрытия в 1 812,55 доллара США за тройскую унцию.

С одной стороны, золото находится под давлением роста доходности гособлигаций США, который делает драгоценный металл менее привлекательным для покупки в качестве альтернативных "надежных" сбережений. Доходность десятилетних US Treasuries выросла до 1,879% с уровня предыдущего закрытия в 1,868%.

С другой стороны, инвесторы сохраняют опасения по поводу распространения штамма коронавируса "омикрон", который снижает желание рисковать и подталкивает инвесторов к покупке актива-убежища.