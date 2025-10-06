Стоимость золота на Comex обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум.

Как сообщает Report со ссылкой на данные торговой площадки, показатель впервые поднялся выше отметки $3 949 за тройскую унцию.

По данным на 06:02 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $3 950 за тройскую унцию (+0,97%).

Спустя 10 минут стоимость золота замедлила рост до $3 947,4 за унцию (+0,9%).