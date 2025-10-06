İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Dünya qızıl bazarında tarixi rekord qeydə alınıb

    Maliyyə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 06:42
    Dünya bazarında qızılın unsiyasının qiyməti 3 949 dollar ötərək növbəti tarixi rekordu müəyyən edib.

    "Report" xəbər verir ki, sonrada qiymətli metalın qiyməti bir qədər ucuzlaşaraq 3790 dollar ətrafında sabitləşib.

    Bakı vaxtı ilə saat 06:02-yə olan məlumata görə, qızılın qiyməti 1 troy unsiyası üçün 3950 dollar təşkil edib (0,97% artıb). 10 dəqiqə sonra qızılın qiyməti bir unsiya üçün 3 947,4 dollara qədər azalıb (0,9% artıb).

    Xatırladaq ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyası tərəfindən idxal rüsumlarının tətbiqindən sonra qızılın qiyməti 3080 dollar səviyyəsinə yüksəlmişdi.

    Dünya Qızıl
