Dünya qızıl bazarında tarixi rekord qeydə alınıb
Maliyyə
- 06 oktyabr, 2025
- 06:42
Dünya bazarında qızılın unsiyasının qiyməti 3 949 dollar ötərək növbəti tarixi rekordu müəyyən edib.
"Report" xəbər verir ki, sonrada qiymətli metalın qiyməti bir qədər ucuzlaşaraq 3790 dollar ətrafında sabitləşib.
Bakı vaxtı ilə saat 06:02-yə olan məlumata görə, qızılın qiyməti 1 troy unsiyası üçün 3950 dollar təşkil edib (0,97% artıb). 10 dəqiqə sonra qızılın qiyməti bir unsiya üçün 3 947,4 dollara qədər azalıb (0,9% artıb).
Xatırladaq ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyası tərəfindən idxal rüsumlarının tətbiqindən sonra qızılın qiyməti 3080 dollar səviyyəsinə yüksəlmişdi.
Son xəbərlər
06:42
Dünya qızıl bazarında tarixi rekord qeydə alınıbMaliyyə
06:08
Britaniyadan casuslarla bağlı Çinə jestDigər ölkələr
05:50
İtaliya ilə ABŞ arasında münasibətlər makarona görə gərginləşibDigər ölkələr
05:12
Everest yaxınlığında qar fırtınasına düşən yüzlərlə turist xilas edilibHadisə
04:43
ABŞ-də şatdaun səbəbindən dövlət işçilərinin ixtisarı artıq başlayıbDigər ölkələr
04:15
Avstraliyada kişi evinin pəncərəsindən insanlara 100-dən çox atəş açıbDigər ölkələr
03:44
Yaxın Şərqdə sülh prosesinin birinci mərhələsi bu həftə başa çatacaqDigər ölkələr
03:21
Qırğızıstanda güclü zəlzələ baş veribDigər ölkələr
02:46