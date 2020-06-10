​Стоимость розничного товарооборота в Азербайджане снизилась

В январе-мае текущего года стоимость розничного товарооборота в Азербайджане составила 14 567,2 млн маната.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
Согласно данным, это на 1,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.
В январе-мае текущего года стоимость розничного товарооборота в Азербайджане составила 14 567,2 млн маната.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
Согласно данным, это на 1,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.
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