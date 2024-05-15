Инара Велиева: В трех городах Азербайджана будут созданы региональные центры для Fintex

В этом году планируется создание региональных центров для Fintex в Баку, Сумгайыте и Гяндже.

В этом году планируется создание региональных центров для Fintex в Баку, Сумгайыте и Гяндже.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Инара Велиева во время выступления на Fintex Summit в Баку.

По ее словам, в ближайшие годы этот процесс будет расширен: "Вместе с Центральным банком мы проводим работу в области законодательства. Для преодоления ряда трудностей обязательно должна быть создана законодательная база для венчурного инвестирования. Параллельно с этим в Азербайджане идет активная работа по созданию второго венчурного фонда”.

Она добавила, что существуют также ангельские инвестиционные фонды для инвестиций в этот сектор: “В нашей стране уже действуют три таких фонда. В настоящее время 30-35% стартапов, которые мы охватываем, относятся к сфере Fintex. И это неудивительно. Потому что в настоящее время финансовый сектор является наиболее активной сферой".