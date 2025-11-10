Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Стоимость фьючерса на золото поднялась выше $4 050 впервые с 30 октября

    Финансы
    • 10 ноября, 2025
    • 08:00
    Стоимость фьючерса на золото поднялась выше $4 050 впервые с 30 октября

    Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше отметки $4 050 за тройскую унцию.

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    По данным на 05:22 по бакинскому времени, цена драгметалла составляла $4 054,30 за тройскую унцию (+1.16). По состоянию на 05:28 по бакинскому времени стоимость золота ускорила рост до $4 060 за унцию (+1.3%).

    золото финансы
    Qızılın qiyməti 30 oktyabrdan bəri ilk dəfə 4 050 dolları keçib

    Последние новости

    08:00

    Стоимость фьючерса на золото поднялась выше $4 050 впервые с 30 октября

    Финансы
    07:41

    В Эквадоре в тюрьме за сутки погибли более 30 заключенных

    Другие страны
    07:18

    FT: Более четверти британских компаний ожидают сокращения работников из-за ИИ

    Другие страны
    06:57

    WSJ: США увеличат добычу сурьмы для оборонной промышленности

    Другие страны
    06:26

    Гражданам Азербайджана в Иллинойсе оказаны выездные консульские услуги

    Другие страны
    06:19

    В Японии предупредили о возможности сильного землетрясения

    Другие страны
    05:56

    Трамп уверен, что США близки к возобновлению работы правительства

    Другие страны
    05:31
    Фото

    В Нью-Йорке состоялся гала-концерт, посвященный 140-летию Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    05:25

    В Японии намерены рассмотреть покупку атомных субмарин

    Другие страны
    Лента новостей