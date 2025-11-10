Стоимость фьючерса на золото поднялась выше $4 050 впервые с 30 октября
Финансы
- 10 ноября, 2025
- 08:00
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше отметки $4 050 за тройскую унцию.
Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.
По данным на 05:22 по бакинскому времени, цена драгметалла составляла $4 054,30 за тройскую унцию (+1.16). По состоянию на 05:28 по бакинскому времени стоимость золота ускорила рост до $4 060 за унцию (+1.3%).
