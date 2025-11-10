Qızılın qiyməti 30 oktyabrdan bəri ilk dəfə 4 050 dolları keçib
Maliyyə
- 10 noyabr, 2025
- 08:14
Nyu York Ticarət Birjasının bölməsi olan "Comex"də 2025-ci ilin dekabr ayı üçün qızıl fyuçerslərinin qiyməti bir troya unsiyası üçün 4 050 dolları keçib.
Bu barədə "Report" ticarət platformasının məlumatlarına istinadən xəbər verir.
Bakı vaxtı ilə 05:22-yə olan məlumata görə, qiymətli metalın qiyməti bir troya unsiyası üçün $4 054,30 (+1.16) təşkil edib. Bakı vaxtı ilə 05:28-ə olan vəziyyətə görə, qızılın qiyməti hər unsiya üçün $4 060-a qədər artıb (+1.3%).
