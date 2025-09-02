    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

    Финансы
    • 02 сентября, 2025
    • 23:34
    Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года обновила исторический максимум, достигнув $3 600 за тройскую унцию.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные COMEX (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).

    По данным на 23:20 по Баку, цена на драгметалл составляла $3 600,30 за тройскую унцию (+0,99%). По состоянию на 23:27 стоимость золота снизилась до $3 598 за унцию (+0,93%). 

    золото стоимость унция биржа
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Qızılın qiyməti bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıb

