Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум
Финансы
- 02 сентября, 2025
- 23:34
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года обновила исторический максимум, достигнув $3 600 за тройскую унцию.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные COMEX (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).
По данным на 23:20 по Баку, цена на драгметалл составляла $3 600,30 за тройскую унцию (+0,99%). По состоянию на 23:27 стоимость золота снизилась до $3 598 за унцию (+0,93%).
Последние новости
00:05
Трамп: США не собираются снижать пошлины для ИндииДругие страны
23:52
При взрыве в Пакистане погибли 4 человека, пострадали 17Другие страны
23:39
США открыли огонь по судну с наркотиками близ ВенесуэлыДругие страны
23:34
Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимумФинансы
23:25
Трамп анонсировал меры на фоне действий Москвы и КиеваДругие страны
23:16
Рубио и Барро обсудили урегулирование российско-украинского конфликтаДругие страны
23:04
Министры по европейским делам поддержали дальнейшее расширение ЕСДругие страны
22:47
Израиль начинает наземную операцию в секторе ГазаДругие
22:34