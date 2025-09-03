    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Qızılın qiyməti bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıb

    Maliyyə
    • 03 sentyabr, 2025
    • 00:16
    2025-ci ilin dekabr ayı üzrə qızıl fyuçerslərinin qiyməti bir troya unsiyası üçün 3.600 ABŞ dolları səviyyəsinə yüksələrək tarixi maksimuma çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Nyu-York Əmtəə Birjasının (COMEX) məlumatları sübut edir.

    Bakı vaxtı ilə saat 23:20-yə olan məlumata əsasən, qiymətli metalın dəyəri bir unsiya üçün 3 600,30 dollar təşkil edib ki, bu da gündəlik 0,99% artım deməkdir. Saat 23:27-yə olan göstəriciyə görə isə qızılın qiyməti bir qədər azalaraq 3 598 dollara düşüb (+0,93%).

    Qızıl fyuçers tarixi maksimum
    Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

