Qızılın qiyməti bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıb
Maliyyə
- 03 sentyabr, 2025
- 00:16
2025-ci ilin dekabr ayı üzrə qızıl fyuçerslərinin qiyməti bir troya unsiyası üçün 3.600 ABŞ dolları səviyyəsinə yüksələrək tarixi maksimuma çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Nyu-York Əmtəə Birjasının (COMEX) məlumatları sübut edir.
Bakı vaxtı ilə saat 23:20-yə olan məlumata əsasən, qiymətli metalın dəyəri bir unsiya üçün 3 600,30 dollar təşkil edib ki, bu da gündəlik 0,99% artım deməkdir. Saat 23:27-yə olan göstəriciyə görə isə qızılın qiyməti bir qədər azalaraq 3 598 dollara düşüb (+0,93%).
