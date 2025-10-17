Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

    Финансы
    • 17 октября, 2025
    • 02:17
    Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

    Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в $4 350 за тройскую унцию

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    По данным на 02:00 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $4 354 за тройскую унцию (+2,5%).

    По состоянию на 02:05 по бакинскому времени, стоимость золота замедлила рост и торговалась на уровне $4 352,2 за тройскую унцию (+2,46%).

    золото финансы
    Qızılın qiyməti durmadan artır

    Последние новости

    02:17

    Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

    Финансы
    01:52

    Бывшего помощника Трампа обвинили в ненадлежащем обращении с секретной информацией

    Другие страны
    01:18

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Другие страны
    00:41

    Трамп надеется на встречу с Путиным в Будапеште в течение двух недель

    Другие страны
    00:36

    Белый дом внимательно изучает законопроект об усилении санкций против РФ

    Другие страны
    00:06
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с освобождением города Физули

    Внутренняя политика
    00:05

    Трамп переговорил с Орбаном по окончании беседы с Путиным - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:05

    Минуло пять лет со дня пятого ракетного обстрела армянами Гянджи

    Карабах
    00:00

    Сегодня пятая годовщина освобождения Физули от оккупации

    Карабах
    Лента новостей