Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум
Финансы
- 17 октября, 2025
- 02:17
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в $4 350 за тройскую унцию
Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.
По данным на 02:00 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $4 354 за тройскую унцию (+2,5%).
По состоянию на 02:05 по бакинскому времени, стоимость золота замедлила рост и торговалась на уровне $4 352,2 за тройскую унцию (+2,46%).
Последние новости
02:17
Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимумФинансы
01:52
Бывшего помощника Трампа обвинили в ненадлежащем обращении с секретной информациейДругие страны
01:18
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1Другие страны
00:41
Трамп надеется на встречу с Путиным в Будапеште в течение двух недельДругие страны
00:36
Белый дом внимательно изучает законопроект об усилении санкций против РФДругие страны
00:06
Видео
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с освобождением города ФизулиВнутренняя политика
00:05
Трамп переговорил с Орбаном по окончании беседы с Путиным - ОБНОВЛЕНОДругие страны
00:05
Минуло пять лет со дня пятого ракетного обстрела армянами ГянджиКарабах
00:00