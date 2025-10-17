Qızılın qiyməti durmadan artır
Maliyyə
- 17 oktyabr, 2025
- 02:33
"Comex" birjasında 2025-ci ilin dekabr ayı üçün qızıl fyuçerslərinin qiyməti troy unsiyası üçün 4350 dollardan yuxarı qalxaraq bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, Bakı vaxtı ilə saat 2:00-a olan məlumata görə, qiymətli metalın qiyməti 1 troy unsiyası üçün 4354 dollar təşkil edib (2,5% artıb).
Bakı vaxtı ilə saat 02:05-ə olan məlumata görə, qızılın qiyməti 1 troy unsiyası üçün 4 352,2 dollara qədər azalıb (2,46% artıb).
