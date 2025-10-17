İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Qızılın qiyməti durmadan artır

    Maliyyə
    • 17 oktyabr, 2025
    • 02:33
    Qızılın qiyməti durmadan artır

    "Comex" birjasında 2025-ci ilin dekabr ayı üçün qızıl fyuçerslərinin qiyməti troy unsiyası üçün 4350 dollardan yuxarı qalxaraq bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı vaxtı ilə saat 2:00-a olan məlumata görə, qiymətli metalın qiyməti 1 troy unsiyası üçün 4354 dollar təşkil edib (2,5% artıb).

    Bakı vaxtı ilə saat 02:05-ə olan məlumata görə, qızılın qiyməti 1 troy unsiyası üçün 4 352,2 dollara qədər azalıb (2,46% artıb).

    Qızıl qiyməti
    Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

    Son xəbərlər

    02:33

    Qızılın qiyməti durmadan artır

    Maliyyə
    02:16

    Ağ Ev Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirən qanun layihəsini diqqətlə araşdırır

    Digər ölkələr
    01:24

    Kamçatkada 5,1 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    01:12

    Gürcüstan prezidenti mitinqlərin keçirilməsi qaydalarını sərtləşdirən qanunu təsdiqləyib

    Region
    01:07

    Tramp iki həftə ərzində Putinlə Budapeştdə görüşməyə ümid edir

    Digər ölkələr
    00:33

    Qubada ayı təsərrüfat sahibinə hücum edib

    Hadisə
    00:05

    Ermənistanın Gəncədə törətdiyi növbəti terrordan beş il ötür

    Qarabağ
    00:04
    Video

    Prezident İlham Əliyev Füzuli şəhərinin azad olunması ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:00

    Bu gün Füzulinin işğaldan azad olunmasından beş il ötür

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti