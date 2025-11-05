Стоимость доллара снизилась перед выходом статистики по макроэкономике США

Стоимость доллара снизилась к другим мировым валютам в среду утром перед выходом статданных по макроэкономике США, которые учитывает при проведении денежно-кредитной политики Федеральная резервная система (ФРС).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару повысился до $1,1493 c $1,1483 за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опустился до 153,52 иены со 153,66 иены за доллар с уровня прошлого закрытия.

А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снизился на 0,08% - до 100,13 пункта. Участники рынка позднее в среду ожидают публикацию данных аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) о занятости в Соединенных Штатах.

По прогнозам аналитиков, число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 25 тыс.

Помимо этого, макростатистику по США опубликует институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). По прогнозам аналитиков, индекс деловой активности в сфере услуг страны в октябре вырос до 50,8% с уровня сентября в 50%.