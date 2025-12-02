Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Стоимость биткойна росла более чем на 8%

    Финансы
    • 02 декабря, 2025
    • 22:28
    Стоимость биткойна росла более чем на 8%

    Стоимость биткойна в ходе торгов демонстрировала рост более чем на 8%.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

    По данным Binance на 21:30 по бакинскому времени, курс биткойна рос на 8,04%, до $91 744. К 21:46 криптовалюта замедлила рост и находилась на уровне $91 511 (+7,41%). В это же время стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) росла на 9,59%, до $3 017.

    По данным Coinmarketcap на 2 декабря, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,11 трлн. Из них $1,831 трлн (58,9%) приходится на биткойн, $365,118 млрд (11,7%) - на Ethereum.

    биткоин биржа Binance криптовалюта
    Bitkoinin qiyməti 91 min dolları keçib
    Elvis

    Последние новости

    22:43

    В Дагестане на берегу Каспия обнаружены 320 мертвых тюленей

    Другие
    22:28

    Стоимость биткойна росла более чем на 8%

    Финансы
    22:25

    Футболистка "Барселоны" пропустит до пяти месяцев из-за перелома ноги

    Футбол
    22:15

    США готовят план на случай отставки Мадуро

    Другие страны
    21:58

    Зеленский: Украина сейчас, как никогда, близка к миру

    Другие страны
    21:45

    "Зиря" выбила "Нефтчи" из Кубка Азербайджана по футболу

    Футбол
    21:39

    В Пентагоне заявили о законности ударов США по судам наркоторговцев

    Другие страны
    21:22

    Трамп: США более финансово не вовлечены в конфликт РФ и Украины

    Другие страны
    21:06

    Израиль готов к соглашению с Сирией при ряде условий

    Другие страны
    Лента новостей