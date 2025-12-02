Стоимость биткойна росла более чем на 8%

Стоимость биткойна в ходе торгов демонстрировала рост более чем на 8%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным Binance на 21:30 по бакинскому времени, курс биткойна рос на 8,04%, до $91 744. К 21:46 криптовалюта замедлила рост и находилась на уровне $91 511 (+7,41%). В это же время стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) росла на 9,59%, до $3 017.

По данным Coinmarketcap на 2 декабря, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,11 трлн. Из них $1,831 трлн (58,9%) приходится на биткойн, $365,118 млрд (11,7%) - на Ethereum.