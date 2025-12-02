Bitkoinin qiyməti 91 min dolları keçib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Maliyyə
    • 02 dekabr, 2025
    • 22:22
    Bitkoinin qiyməti ticarət zamanı yüksələrək 91 min dollardan yuxarı qalxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Binance" platformasının məlumatları sübut edir.

    Qeyd olunub ki, Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da bitkoinin qiyməti 8,04% artaraq 91 744 dollar olub. Daha sonra kriptovalyuta 91 511 dollara qədər (7,41% artaraq) yavaşlayıb.

    Bu arada, bazar kapitallaşmasına görə ikinci ən böyük kriptovalyuta "Ethereum"un (ETH) qiyməti 9,59% artaraq 3017 dollar olub.

