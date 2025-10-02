Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Стоимость биткойна поднялась выше $120 тыс. впервые с 14 августа

    Финансы
    • 02 октября, 2025
    • 20:31
    Стоимость биткойна во время торгов поднялась выше $120 тыс. впервые с 14 августа 2025 года.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

    По состоянию на 20:11 по бакинскому времени биткойн рос на 2,03% и находился на уровне $120,095 тыс.

    К 20:17 биткойн ускорил рост и находился на отметке в $120,159 тыс. (+2,08%).

