Стоимость биткойна поднялась выше $120 тыс. впервые с 14 августа

Стоимость биткойна во время торгов поднялась выше $120 тыс. впервые с 14 августа 2025 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 20:11 по бакинскому времени биткойн рос на 2,03% и находился на уровне $120,095 тыс.

К 20:17 биткойн ускорил рост и находился на отметке в $120,159 тыс. (+2,08%).