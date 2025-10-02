Стоимость биткойна поднялась выше $120 тыс. впервые с 14 августа
Финансы
- 02 октября, 2025
- 20:31
Стоимость биткойна во время торгов поднялась выше $120 тыс. впервые с 14 августа 2025 года.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 20:11 по бакинскому времени биткойн рос на 2,03% и находился на уровне $120,095 тыс.
К 20:17 биткойн ускорил рост и находился на отметке в $120,159 тыс. (+2,08%).
