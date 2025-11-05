Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Стоимость биткойна опустилась ниже $100 тыс. впервые с 23 июня

    Финансы
    • 05 ноября, 2025
    • 00:46
    Стоимость биткойна опустилась ниже $100 тыс. впервые с 23 июня

    Стоимость биткойна во время торгов опустилась ниже $100 тыс. впервые с 23 июня 2025 года.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

    По состоянию на 00:18 по бакинскому времени биткойн снижался на 6,57% и находился на уровне $99,671 тыс.

    К 00:25 стоимость криптовалюты замедлила снижение и находилась на отметке в $100,092 тыс. (-6,08%).

    биткойн биржа Binance
    "Bitcoin"in dəyəri iyunun 23-dən bəri ilk dəfə 100 min dollardan aşağı düşüb

    Последние новости

    01:09
    Фото

    Глава МИД Азербайджана обсудил с президентом Алжира глобальную повестку

    Внешняя политика
    00:46

    Стоимость биткойна опустилась ниже $100 тыс. впервые с 23 июня

    Финансы
    00:39

    "Арсенал" разгромил "Славию", Алияр Агаев показал семь желтых карточек

    Футбол
    00:27

    Ирак отменил поставки нефти "Лукойлу" из-за санкций США

    Другие страны
    00:07
    Фото

    Миллионы избирателей в Нью-Йорке выбирают мэра

    Другие страны
    23:49

    Американские военные развертывают новое оружие для глушения спутников РФ и КНР

    Другие страны
    23:34

    СМИ: В США обсуждают возобновление работы правительства до декабря-января

    Другие страны
    23:20

    Белый дом подтвердил встречу президентов США и Сирии 10 ноября

    Другие страны
    23:12

    Боевики ХАМАС передали Израилю тело еще одного заложника

    Другие страны
    Лента новостей