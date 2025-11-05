Стоимость биткойна опустилась ниже $100 тыс. впервые с 23 июня
Финансы
- 05 ноября, 2025
- 00:46
Стоимость биткойна во время торгов опустилась ниже $100 тыс. впервые с 23 июня 2025 года.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 00:18 по бакинскому времени биткойн снижался на 6,57% и находился на уровне $99,671 тыс.
К 00:25 стоимость криптовалюты замедлила снижение и находилась на отметке в $100,092 тыс. (-6,08%).
