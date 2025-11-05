"Bitcoin"in dəyəri iyunun 23-dən bəri ilk dəfə 100 min dollardan aşağı düşüb
Maliyyə
- 05 noyabr, 2025
- 01:22
Ticarət zamanı "Bitcoin"in dəyəri 2025-ci il iyunun 23-dən bəri ilk dəfə olaraq 100 min dollardan aşağı düşüb.
"Report"un məlumatına görə, bunu "Binance" platformasının göstəriciləri sübut edir.
Bakı vaxtı ilə saat 00:18-də "Bitcoin" 6,57% ucuzlaşaraq 99 671 dollar səviyyəsinə enib.
Saat 00:25-ə olan məlumata əsasən, kriptovalyutanın ucuzlaşması zəifləyib və qiymət 100 092 dollar (-6,08%) səviyyəsində qərarlaşıb.
