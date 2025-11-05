İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    "Bitcoin"in dəyəri iyunun 23-dən bəri ilk dəfə 100 min dollardan aşağı düşüb

    Maliyyə
    • 05 noyabr, 2025
    • 01:22
    Ticarət zamanı "Bitcoin"in dəyəri 2025-ci il iyunun 23-dən bəri ilk dəfə olaraq 100 min dollardan aşağı düşüb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Binance" platformasının göstəriciləri sübut edir.

    Bakı vaxtı ilə saat 00:18-də "Bitcoin" 6,57% ucuzlaşaraq 99 671 dollar səviyyəsinə enib.

    Saat 00:25-ə olan məlumata əsasən, kriptovalyutanın ucuzlaşması zəifləyib və qiymət 100 092 dollar (-6,08%) səviyyəsində qərarlaşıb.

