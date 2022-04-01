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Стоимость биткоина снизилась

Стоимость биткоина снизилась Стоимость биткоина в пятницу утром заметно снизилась, и опустилась до 44,7 тыс. долларов США.
Финансы
1 апреля 2022 г. 09:49
Стоимость биткоина снизилась

Стоимость биткоина в пятницу утром заметно снизилась, и опустилась до 44,7 тыс. долларов США.

Как передает Report, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подешевел на 4,82% — до 44,732 тыс. долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин подешевел на 5,33% — до 44,59 тыс. долларов. Динамика везде приводится за сутки.

В январе биткоин подешевел почти на 17%, в феврале его цена несколько восстановилась, поднявшись на 12%. В марте криптовалюта в полной мере восстановила падение января и выросла на 5%. Однако, несмотря на заметную месячную динамику, по итогам первого квартала 2022 года стоимость биткоина снизилась на 1,5%.

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