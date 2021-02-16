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Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов В последнее время подорожанию криптовалюты способствовало решение корпорации Tesla инвестировать в нее 1,5 млрд долларов США
Финансы
16 февраля 2021 г. 16:54
Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов

Средневзвешенная стоимость биткоина в 16:30 (по бакинскому времени) впервые в истории превысила отметку в 50 тысяч долларов США, свидетельствуют данные Coindesk.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", сегодня, 16 февраля, утром стоимость биткоина приближалась к этой отметке, но не смогла ее достичь. На 16:33 цена криптовалюты находится на уровне 50,3 тысяч долларов США.

В декабре криптовалюта вернулась к исторической отметке 21 тысяча долларов США и с тех пор продолжает расти. Последние два месяца стоимость биткоина регулярно бьет исторические рекорды. В последнее время подорожанию криптовалюты способствовало решение корпорации Tesla инвестировать в нее 1,5 млрд долларов США.

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