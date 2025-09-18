Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Стоимость аудиторских услуг в Азербайджане в I полугодии выросла на 12,4%

    Финансы
    • 18 сентября, 2025
    • 15:15
    Стоимость аудиторских услуг в Азербайджане в I полугодии выросла на 12,4%

    Общая стоимость оказанных аудиторских услуг в Азербайджане в I-ом полугодии 2025 года увеличилась на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report, об этом сообщили на заседании Совета Палаты аудиторов.

    По их данным, общее число заключенных за этот период договоров увеличилось на 12,8%. Всего из 3 521 выполненных договоров 2 387 (67,8%) касались обязательного аудита, а 1 134 (32,2%) - добровольного.

    Согласно решению Совета Палаты, руководителям аудиторских организаций и независимым аудиторам поручено оказывать услуги в соответствии с требованиями Международных стандартов аудита, повышать прозрачность, не допускать недобросовестной конкуренции и демпинга.

    Аудиторы услуги стоимость
    Azərbaycanda auditor xidmətlərinin ümumi dəyəri 12 %-dən çox artıb

    Последние новости

    15:26

    Центробанки Азербайджана и Турции обсудили бюджетное планирование

    Финансы
    15:24

    В Британии задержали трех человек по подозрению в шпионаже на Россию

    Другие страны
    15:18

    Мерсье: Визит комиссара Кос – демонстрация приверженности ЕС миру на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    15:15

    Стоимость аудиторских услуг в Азербайджане в I полугодии выросла на 12,4%

    Финансы
    15:14

    ЦБА выдал обязательные предписания 3 компаниям, предоставляющим услуги по обмену валюты

    Финансы
    15:11

    Португалия увеличила импорт нефти из Азербайджана на 3,3%

    Энергетика
    15:08

    Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий

    Другие страны
    14:55

    Во Франции арестованы 79 участников протеста - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    14:53
    Фото

    Азербайджан представил культуру и национальную кухню на ярмарке в Париже

    Культура
    Лента новостей