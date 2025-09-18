Стоимость аудиторских услуг в Азербайджане в I полугодии выросла на 12,4%
Финансы
- 18 сентября, 2025
- 15:15
Общая стоимость оказанных аудиторских услуг в Азербайджане в I-ом полугодии 2025 года увеличилась на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Report, об этом сообщили на заседании Совета Палаты аудиторов.
По их данным, общее число заключенных за этот период договоров увеличилось на 12,8%. Всего из 3 521 выполненных договоров 2 387 (67,8%) касались обязательного аудита, а 1 134 (32,2%) - добровольного.
Согласно решению Совета Палаты, руководителям аудиторских организаций и независимым аудиторам поручено оказывать услуги в соответствии с требованиями Международных стандартов аудита, повышать прозрачность, не допускать недобросовестной конкуренции и демпинга.
Последние новости
15:26
Центробанки Азербайджана и Турции обсудили бюджетное планированиеФинансы
15:24
В Британии задержали трех человек по подозрению в шпионаже на РоссиюДругие страны
15:18
Мерсье: Визит комиссара Кос – демонстрация приверженности ЕС миру на Южном КавказеВнешняя политика
15:15
Стоимость аудиторских услуг в Азербайджане в I полугодии выросла на 12,4%Финансы
15:14
ЦБА выдал обязательные предписания 3 компаниям, предоставляющим услуги по обмену валютыФинансы
15:11
Португалия увеличила импорт нефти из Азербайджана на 3,3%Энергетика
15:08
Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологийДругие страны
14:55
Во Франции арестованы 79 участников протеста - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
14:53
Фото