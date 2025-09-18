Стоимость аудиторских услуг в Азербайджане в I полугодии выросла на 12,4%

Общая стоимость оказанных аудиторских услуг в Азербайджане в I-ом полугодии 2025 года увеличилась на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом сообщили на заседании Совета Палаты аудиторов.

По их данным, общее число заключенных за этот период договоров увеличилось на 12,8%. Всего из 3 521 выполненных договоров 2 387 (67,8%) касались обязательного аудита, а 1 134 (32,2%) - добровольного.

Согласно решению Совета Палаты, руководителям аудиторских организаций и независимым аудиторам поручено оказывать услуги в соответствии с требованиями Международных стандартов аудита, повышать прозрачность, не допускать недобросовестной конкуренции и демпинга.