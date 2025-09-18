Azərbaycanda auditor xidmətlərinin ümumi dəyəri 12 %-dən çox artıb
- 18 sentyabr, 2025
- 15:04
Bu ilin I yarısında Azərbaycanda sifarişçi təsərrüfat subyektlərinə göstərilən auditor xidmətlərinin ümumi dəyəri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12,4 % artıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Auditorlar Palatası Şurasının iclasında məlumat verilib.
Bildirilib ki, həmin müddətdə bağlanılan müqavilələrin ümumi sayı da 12,8 % artıb. Ümumilikdə icra olunmuş 3 521 müqavilədən 2 387-si məcburi (67,8 %), 1 134-ü isə (32,2 %) könüllü audit üzrə bağlanıb.
Palata Şurasının qərarına əsasən, auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlara Beynəlxalq Audit Standartları və Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq keyfiyyətli xidmət göstərmək, fəaliyyətlərində şəffaflığı artırmaq, haqsız rəqabət və dempinq hallarına yol verməmək tapşırılıb.