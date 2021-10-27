О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стоимость акций Facebook упала почти на 4%

Стоимость акций Facebook упала почти на 4% Акции компании Facebook на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию торговой сессии подешевели почти на 4% на фоне публикации квартальной отчетности.
Финансы
27 октября 2021 г. 04:48
Стоимость акций Facebook упала почти на 4%

Акции компании Facebook на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию торговой сессии подешевели почти на 4% на фоне публикации квартальной отчетности.

Как передает Report, такие данные размещены на сайте торговой площадки.

Цена акций компании снизилась на 12,88 долларов США (-3,92%), до 315,81 долларов США за единицу.

Согласно опубликованной квартальной отчетности компании, выручка Facebook выросла в третьем квартале текущего года на 35% по сравнению с показателями за аналогичный период 2020 года и составила 29 млрд долларов США. Однако инвесторы ожидали, что выручка будет еще выше - не менее 29,58 долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Глава СГБ: Участие некоторых граждан в незаконных вооруженных формированиях за рубежом вызывает обеспокоенность
Глава СГБ: Участие некоторых граждан в незаконных вооруженных формированиях за рубежом вызывает обеспокоенность
26 октября 2021 г. 11:49
Али Нагиев: Некоторые силы в Армении ведут пропаганду против Азербайджана
Али Нагиев: Некоторые силы в Армении ведут пропаганду против Азербайджана
26 октября 2021 г. 11:20
Президент Азербайджана и первая леди приняли участие в открытии подстанции Губадлы
ФотоПрезидент Азербайджана и первая леди приняли участие в открытии подстанции "Губадлы"
26 октября 2021 г. 01:06
Ильхам Алиев в Губадлы: На этих плодородных землях должно быть только благополучное проживание
Ильхам Алиев в Губадлы: На этих плодородных землях должно быть только благополучное проживание
25 октября 2021 г. 22:30
Депутат Верховной Рады: Открытие Зангезурского коридора - повестка дня
Депутат Верховной Рады: Открытие Зангезурского коридора - повестка дня
25 октября 2021 г. 18:19
В Азербайджане начались сборы военнослужащих запаса
В Азербайджане начались сборы военнослужащих запаса
25 октября 2021 г. 09:42
Минул год со дня освобождения Губадлы
Минул год со дня освобождения Губадлы
25 октября 2021 г. 00:00
В Азербайджане резервистов призывают на военные сборы
В Азербайджане резервистов призывают на военные сборы
24 октября 2021 г. 14:37
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2315 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2315 человек
23 октября 2021 г. 18:29
В Баку еще одна школа перешла на дистанционное обучение
В Баку еще одна школа перешла на дистанционное обучение
22 октября 2021 г. 13:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi