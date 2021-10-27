Стоимость акций Facebook упала почти на 4%

Акции компании Facebook на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию торговой сессии подешевели почти на 4% на фоне публикации квартальной отчетности.

Акции компании Facebook на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию торговой сессии подешевели почти на 4% на фоне публикации квартальной отчетности.

Как передает Report, такие данные размещены на сайте торговой площадки.

Цена акций компании снизилась на 12,88 долларов США (-3,92%), до 315,81 долларов США за единицу.

Согласно опубликованной квартальной отчетности компании, выручка Facebook выросла в третьем квартале текущего года на 35% по сравнению с показателями за аналогичный период 2020 года и составила 29 млрд долларов США. Однако инвесторы ожидали, что выручка будет еще выше - не менее 29,58 долларов США.