Стартовала кампания по облигациям SOCAR

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ На рынке ценных бумаг Азербайджана стартовала интересная акция. Как сообщает Report, инвестиционная компания Azfinance запустила кампанию по наиболее торгуемым в стране ценным бумагам - облигациям SOCAR.

По информации замдиректора компании Интигама Сафаралиева, в рамках акции в течении следующих двух недель покупатели облигаций через Azfinance не будут выплачивать комиссионные.

По словам замдиректора, целью данной кампании является обеспечение интересов клиентов: "Большинство покупателей интересует, сколько комиссионных они должны заплатить при покупке облигаций SOCAR. Инвесторы интересуются комиссионными сборами для того, чтобы сравнить net-прибыль облигации с банковским депозитом. Поэтому мы запустили двухнедельную кампанию".

По его словам, в рамках кампании комиссионные сборы покупателям облигаций SOCAR покроет сама компания: "Акция продлится до 3 февраля и будет способствовать привлечению клиентов".

И.Сафаралиев также отметил, что благодаря PR-кампании по облигациям, граждане получают всю необходимую информацию и обращаются для того, чтобы сделать инвестиции: "Купившие облигации в первый раз, во второй раз обращаются за более крупными суммами".