Standard Insurance увеличит уставный капитал

Увеличение капитала планируется путем дополнительной эмиссии акций

20 июля, 2017 17:20

https://report.az/storage/news/c745200fc0891015d21eb6e039654ed7/05ab5a15-ead1-4068-943e-5abf0d103f93_292.jpg Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Единственный акционер страховой компании Standard Insurance – ЗАО AB Standard принял решение об увеличении уставного капитала на 5 млн манатов. Об этом сообщает Report со ссылкой на Standard Insurance. По информации, увеличение капитала планируется путем дополнительной эмиссии акций. Копия решения направлена в Палату надзора за финансовыми рынками. Напомним, что Standard Insurance основан в 2002 году. Уставный капитал компании равен 11 млн манатов.