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    Standard Insurance увеличит уставный капитал

    Увеличение капитала планируется путем дополнительной эмиссии акций

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Единственный акционер страховой компании Standard Insurance – ЗАО AB Standard принял решение об увеличении уставного капитала на 5 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Standard Insurance.

    По информации, увеличение капитала планируется путем дополнительной эмиссии акций.

    Копия решения направлена в Палату надзора за финансовыми рынками.

    Напомним, что Standard Insurance основан в 2002 году. Уставный капитал компании равен 11 млн манатов. 

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