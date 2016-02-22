Стали известны детали консолидации Atrabank и Кавказского банка развития

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана дал согласие на восстановление лицензии ОАО Atrabank при условии объединения банка с ОАО Кавказский банк развития.

Как сообщили Report в банковских кругах, новый банк будет осуществлять деятельность под брендом Atrabank. Ожидается, что ответ ЦБА последует в течение одного месяца, и при условии консолидации банков в течение 1-2 месяцев новый банк начнет деятельность уже летом.

По информации, капитал нового банка сформируется путем объединения капиталов обоих банков. Согласно отчетам Центробанка, он составит всего 60 млн. манатов. Отметим, что показатель ЦБА значительно ниже цифр, представленных в отчетах самих банков. Так, на 1 января 2016 года совокупный капитал ОАО Кавказский банк развития составил 59,8 млн. манатов, уставный капитал - 57,0 млн. манатов.

Напомним, что решением правления Центробанка Азербайджана 27 января 2016 года аннулированы лицензий ОАО Atrabank и ОАО Кавказский банк развития вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления. После аннулирования лицензий банки подписали протокол намерений о консолидации. В консолидации ожидалось участие и Gunaybank, который вскоре выразил намерение продолжить независимую деятельность.