США получит 1 трлн долларов для покрытия дефицита бюджета

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Министерство финансов США намерено получить один трлн. долларов от продажи облигаций на покрытие растущего дефицита бюджета.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, это происходит второй год подряд.

Уточняется, что казначейство планирует поддерживать продажи облигаций на рекордно высоком уровне. Так, общая стоимость бумаг, которые будут выставлены на аукционах по рефинансированию на следующей неделе, оценивается в $84 млрд.