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США ополчились на одну из крупнейших криптобирж

США ополчились на одну из крупнейших криптобирж На фоне сообщения о расследовании этих новостей токен криптобиржи Binance Coin рухнул на 9%
Финансы
14 мая 2021 г. 13:17
США ополчились на одну из крупнейших криптобирж

Министерство юстиции США и Налоговое управление страны (IRS) начали совместное расследование в отношении одной из крупнейших в мире криптобирж Binance.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Пока в отношении площадки конкретных обвинений выдвинуто не было.

На фоне сообщения о расследовании этих новостей токен криптобиржи Binance Coin рухнул на 9%.

Как прокомментировали в компании, Binance сотрудничают с правоохранительными органами и серьезно относятся к правовым обязательствам.

Напомним, что в марте этого года на эту же криптобиржу ополчилась Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC): Binance стала фигурантом расследования. Тогда регулятор изучал работу площадки по поводу допуска резидентов США к торговле криптодеривативами, без обладания соответствующей лицензии.

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