Средняя зарплата в Баку приближается к 1 400 манатов

Средняя ежемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку в январе-июне этого года составила 1 375,4 маната.

Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.

Согласно информации, по сравнению с январем-июнем 2024 года средняя ежемесячная заработная плата в столице увеличилась на 8,4%.

Отметим, что в январе-июне этого года средняя ежемесячная номинальная заработная плата наемных работников составила 1 097,3 маната, что на 9,4% больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.