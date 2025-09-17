Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Средняя зарплата в Баку приближается к 1 400 манатов

    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 12:46
    Средняя зарплата в Баку приближается к 1 400 манатов

    Средняя ежемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку в январе-июне этого года  составила 1 375,4 маната.

    Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.

    Согласно информации, по сравнению с январем-июнем 2024 года средняя ежемесячная заработная плата в столице увеличилась на 8,4%.

    Отметим, что в январе-июне этого года средняя ежемесячная номинальная заработная плата наемных работников составила 1 097,3 маната, что на 9,4% больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

    Баку зарплаты статистика
    Bakıda orta əməkhaqqı 1 400 manata yaxınlaşır
    Average salary in Azerbaijan's capital nears AZN1,400

    Последние новости

    13:31

    "Карабах" повторил достижение "Барселоны" в Лиге чемпионов

    Футбол
    13:27

    Оборот взаимных туруслуг Азербайджана увеличился на 2%

    Финансы
    13:24

    Евротройка обсудит с Ираном повторное введение санкций ООН

    В регионе
    13:17

    WAM: ADQ и Азербайджанский инвестхолдинг намерены сотрудничать в сфере финуслуг

    Бизнес
    13:16

    Новым председателем Верховного суда России назначен Краснов

    В регионе
    13:16

    За 8 месяцев оштрафованы 25 тыс. пешеходов за нарушение ПДД

    Внутренняя политика
    13:12

    СМИ: Стармер отказался от надежды на отмену пошлин Трампа на сталь

    Другие страны
    12:58

    Гутерриш предлагает сократить бюджет ООН на 2026 год на $500 млн

    Другие страны
    12:57

    Во Вьетнаме погибли три человека в результате наезда грузовика

    Другие страны
    Лента новостей