Bakıda orta əməkhaqqı 1 400 manata yaxınlaşır
Maliyyə
- 17 sentyabr, 2025
- 12:32
Bu ilin yanvar-iyun aylarında Bakıda muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 1 375,4 manat təşkil edib.
Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Statistika İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, paytaxtda orta aylıq əməkhaqqı 2024-cü ilin yanvar-iyun ayları ilə nisbətən 8,4 % artıb.
Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-iyun aylarında muzdlu işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 2024-cü ilin müvafiq dövrünə nisbətən 9,4 % artaraq 1 097,3 manat təşkil edib.
