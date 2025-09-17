Bakıda orta əməkhaqqı 1 400 manata yaxınlaşır

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    17 sentyabr, 2025
    Bu ilin yanvar-iyun aylarında Bakıda muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 1 375,4 manat təşkil edib.  

    Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Statistika İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, paytaxtda orta aylıq əməkhaqqı 2024-cü ilin yanvar-iyun ayları ilə nisbətən 8,4 % artıb.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-iyun aylarında muzdlu işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 2024-cü ilin müvafiq dövrünə nisbətən 9,4 % artaraq 1 097,3 manat təşkil edib.

    əməkhaqqı maaş Bakı şəhəri
    Средняя зарплата в Баку приближается к 1 400 манатов
    Average salary in Azerbaijan's capital nears AZN1,400

