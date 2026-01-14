Средняя годовая инфляция в Азербайджане в 2025 году составила около 6%

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2025 году составила 5,6% против 2,2% в 2024 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в том числе продукты питания, напитки и табачные изделия подорожали на 6,8%, непродовольственные товары - на 2,5%, платные услуги населению - на 6,5%.

Согласно данным, в декабре прошлого года потребительские цены выросли на 5,2% по сравнению с декабрем предыдущего года, в том числе на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия - на 6,4%, на непродовольственные товары - на 2,5%, на платные услуги населению - на 6,5%.

В декабре инфляция составила 0,8% по сравнению с ноябрем, в том числе потребительские цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли на 1,4%, на непродовольственные товары - на 0,2%, на услуги населению -на 0,3%.