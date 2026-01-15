Средний размер трудовой пенсии в Азербайджане вырос до 543 манатов на начало 2026г

В 2025 году общее число трудовых пенсионеров в Азербайджане составило 1 млн 98 тыс. 651 человек.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного фонда социальной защиты Зяка Мирзаев заявил на пресс-конференции по итогам 2025 года.

По его словам, в течение года на выплату пенсий было потрачено 7,1 млрд манатов, что составило более 97,6% от общего объема социальных выплат населению.

Мирзаев отметил, что средний размер ежемесячной трудовой пенсии по сравнению с 2024 годом увеличился на 9,3% и достиг 543 манатов, а пенсия по возрасту выросла на 9,1% - до 578 манатов.

По словам главы фонда, средняя трудовая пенсия составляет 49,9% от среднего размера заработной платы, а пенсия по возрасту - 53,2%. Он подчеркнул, что эти показатели полностью соответствуют рекомендуемым международными организациями нормативам соотношения на уровне 40–60%.