    Еврокомиссия одобрила совместный контроль STEAS и TISS над SOCAR Terminal

    Энергетика
    • 06 февраля, 2026
    • 18:17
    Еврокомиссия одобрила совместный контроль STEAS и TISS над SOCAR Terminal

    Европейская комиссия (ЕК) одобрила сделку по установлению совместного контроля над зарегистрированной в Турции компанией SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği A.Ş. (SOCAR Terminal) со стороны SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (STEAS) и Terminal Investment Switzerland Sàrl (TISS).

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на ЕК, TISS находится под совместным контролем MSC Mediterranean Shipping Company Holding S.A. (Швейцария) и BlackRock (США).

    Сделка в основном касается предоставления услуг контейнерного терминала в регионе Алиага (провинция Измир).

    Европейская комиссия пришла к выводу, что сделка не приведет к ограничениям конкуренции, поскольку её влияние на рынок Европейской экономической зоны является ограниченным. В связи с этим она была рассмотрена в рамках упрощённой процедуры.

    Отметим, что SOCAR Turkiye Enerji в 2018 году приобрела у голландской компании APM Terminals единственного турецкого актива - APM Terminalleri Liman Isletmeciligi A.S. APM Terminals в феврале 2013 года заключила соглашение с Petkim о создании нового контейнерного терминала в Измире мощностью 1,5 млн TEU в год. Соглашением APM Terminals также получила в использование и управление терминал сроком на 28 лет. Общая стоимость проекта составила 450 млн долларов США. Для реализации этого проекта APM Terminals учредила компанию "APM Terminalleri Liman Isletmeciligi A.S.".

    Терминал Petlim 6 декабря 2016 года начал коммерческую деятельность в рамках I фазы и принял первое судно. Мощность порта на первом этапе составила 800 тыс. контейнеров в год, после ввода в строй второго этапа этот показатель достиг 1,5 млн контейнеров.

    В перспективе мощность порта может быть расширена до 4 млн контейнеров в год.

