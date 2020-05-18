Среднемесячная зарплата в Азербайджане составила 745 манатов

© Report https://report.az/storage/news/659d52a6c871c0910c0e91fdddc4f8ee/4cf6751b-2872-4a22-b403-e5f4a597c2c5_292.jpg

Число наемных работников в Азербайджане в годовом сравнении увеличилось на 65,3 тыс. человек или 4,1%, по состоянию на 1 апреля составив 1 646,1 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, из них 911,7 тыс. заняты в государственном, 734,4 тыс. - в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 20,3% заняты в сфере образования, 17,9% - торговли, ремонта транспортных средств, 13% - промышленности, 8,2% - здравоохранения и социальных услуг, 7,5% - строительства, 6,9% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,3% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,8% - финансов и страховой деятельности, 13% - других секторах экономики.

В январе-марте этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в годовом сравнении выросла на 28,9% и составила 744,5 маната.