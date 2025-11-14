Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла почти на 10%

    Финансы
    • 14 ноября, 2025
    • 12:52
    Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла почти на 10%

    Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана в январе-сентябре этого года составила 1 088 манатов, что на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    По состоянию на 1 октября этого года численность наемных работников в экономике страны составила 1781,4 тыс. человек, из которых 863,2 тыс. человек работали в государственном секторе экономики, а 918,2 тыс. человек - в негосударственном секторе.

    18,8% наемных работников были заняты в торговле; ремонте транспортных средств, 18,1% - в образовании, 13,9% - в промышленности, 8,5% - в здравоохранении и оказании социальных услуг населению, 6,7% - в строительстве, 6,3% - в государственном управлении и обороне; социальном обеспечении, 4,5% - в транспорте и складском хозяйстве, 4% - в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4% - в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, 2,3% - в финансовой и страховой деятельности, а 14,5% - в других сферах экономики.

