İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 10 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 14 noyabr, 2025
    • 12:27
    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 10 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 9,5 % artaraq 1 088 manat təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, iqtisadiyyatın mədənçıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, informasiya və rabitə, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, eləcə də nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrində orta aylıq nominal əməkhaqqı daha yüksək olub.

    Bu il oktyabrın 1-nə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1781,4 min nəfər olub, onlardan 863,2 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət sektorunda, 918,2 min nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərib.

    Muzdla işləyənlərin 18,8 %-i ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 18,1 %-i təhsil, 13,9 %-i sənaye, 8,5 %-i əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, 6,7 %-i tikinti, 6,3 %-i dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat, 4,5 %-i nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 4 %-i peşə, elmi və texniki fəaliyyət, 2,4 %-i kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 2,3 %-i maliyyə və sığorta fəaliyyəti, 14,5 %-i isə iqtisadiyyatın digər sahələrində məşğul olub.

    nominal əməkhaqqı muzdlu işçi Dövlət Statistika Komitəsi

    Son xəbərlər

    12:39

    Azərbaycan əhalisinin 10 aylıq xərclərinin 6 %-i yanacaqla bağlı olub

    Energetika
    12:39

    Ermənistanın Prezidenti Gürcüstana səfər edəcək

    Region
    12:35

    "Real" İngiltərə klubunun futbolçusunu heyətinə cəlb etmək istəyir

    Futbol
    12:32

    Azərbaycan Ukraynaya kivi ixracını bərpa edib

    Biznes
    12:31

    Azərbaycanla ADB arasında metro şəbəkəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    12:31
    Foto

    Mərkəzi Asiya və Azərbaycanın media rəhbərləri dövlətlərarası əlaqələrdə KİV-lərin rolunu müzakirə ediblər

    Region
    12:30

    Asiya İnkişaf Bankı 1999-cu ildən Azərbaycana 5,5 milyard dollarlıq maliyyə dəstəyi göstərib

    Maliyyə
    12:30

    Xankəndidə mənzillər satışa çıxarılacaq

    Qarabağ
    12:28

    Sabahdan Azərbaycanda növbəti istilik mövsümü başlayır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti